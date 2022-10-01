Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri yer aldı.
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