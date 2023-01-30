Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/fC4KSCeNFb
Açıklamada, Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.
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