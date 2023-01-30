VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısına kınama
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı
"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor
"Öğrencilerimiz için kamp süreci çok kıymetli olacak"
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması
Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor
"Kuraklık, kabul etmemiz gereken bir konudur"
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davası başladı
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü
Pakistan'da camiye intihar saldırısı
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi
Danimarka'da Hristiyan ve Yahudi din adamlarına göre kutsal kitap yakmak ifade özgürlüğü değil
Türkiye'de 2022, 10 yılda deprem aktivitesi en düşük yıl olarak kayıtlara geçti
"Putin, beni Ukrayna savaşı öncesi füze saldırısıyla tehdit etti"
Emtia piyasası ibreyi yukarı çevirdi
Savunmadaki ambargoya yanıt yerli sistem oldu
Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
EYT düzenlemesi Meclis'te! Akbaşoğlu: Bugün tarihi bir gün
"NATO üyeliklerini ayrı ayrı değerlendirebiliriz"
Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu
Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: Kısa zamanda piyasaya verilecek
30 Ocak 2023 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 11:53:00

Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : pençe kilit operasyonu pkk terörist milli savunma bakanlığı
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"
28 günde 30 oyun

28 günde 30 oyun
Antalya yolcusu

Antalya yolcusu
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Belgeselin müzikleri Murat'tan

Belgeselin müzikleri Murat'tan
14 şarkısına klip çekti

14 şarkısına klip çekti
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX