Harekat emrini böyle verdi

Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan yeni görüntü! Başkan Erdoğan emri Bakan Akar'a böyle verdi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Başkan Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
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