MSB'den son dakika 'Pençe-Kartal operasyonu' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıla, “Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir."

Operasyonun başladığını sosyal medyadan duyuran MSB, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer vermişti.

MSB: PENÇE-KARTAL OPERASYONUNDA 81 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

AKAR VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN, 'PENÇE-KARTAL' OPERASYONU AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe-Kartal operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN ‘PENÇE-KARTAL’ OPERASYONU HAKKINDA AÇIKLAMA

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi.

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN, 'PENÇE-KARTAL' PAYLAŞIMI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." dedi.