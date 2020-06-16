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16 Haziran 2020 Salı 09:10:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 09:10:00

Pençe-Kartal operasyonunda dikkat çeken detay

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Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'nda kullanılan akıllı ve hedefe odaklanan mühimmatların yüzde 85'inin ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli mühimmatlardan oluştuğu öğrenildi. Teröristlere ait 81 hedefin imha edildiği operasyonda hem milli istihbarat bilgileriyle hareket edildi hem de yerli ve milli silahlar kullanıldı.

Teröristlere nefes aldırmamakta kararlı olan Türkiye, PKK'lıların üs olarak kullandığı Kuzey Irak'taki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarını Pençe-Kartal Operasyonu ile vurdu.

TSK'nın Türk istihbaratıyla ortak koordinasyonuyla gerçekleştirdiği operasyonda MİT'in önceden belirlediği hedef ve koordinatlara hava harekatı düzenlendi. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssündeki Pars ve Atmaca Filosu ile Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanlığı ile Konya ve Adana'dan toplam 28 uçak eş zamanlı kalkış yaptı. Önceki gece 23.47'de başlayan harekâtta Lazer Poud cihazı ile önceden işaretlenmiş hedefler, 'Varil' ve 'Misket' adı verilen 1'er tonluk nüfuz edici akıllı bombalarla tam isabetle vuruldu.

Harekâtta kullanılan akıllı ve hedefe odaklanan mühimmatların yüzde 85'inin de ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli mühimmatlardan oluştuğu öğrenildi. Terör örgütünün Sincar bölgesindeki kampları vuruldu. PKK, terör örgütü DEAŞ'ın burayı işgalini fırsat bilerek Kandil'den önemli ölçüde silahlı teröristi bu bölgeye göndermiş, ardından buradan çıkmamıştı.

CANLI KALKAN TUZAĞI BOZULDU

Teröristlere ait 81 hedefin imha edildiği operasyonda hem milli istihbarat bilgileriyle hareket edildi hem de yerli ve milli silahlar kullanıldı. Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK'lı teröristlerin yerleri yerli İHA'lar ile tek tek belirlendi.

Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi için harekât esnasında yerli lazer işaretleme ve gece görüş sistemi kullanıldı. Hedefler nokta atışıyla vuruldu.

Eli kanlı teröristler, bazı kritik hedeflerin vurulması sonrasında köylerdeki sivilleri toplayarak canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışlar iptal edildi, uçaklar emniyetle üslerine döndü. Mehmetçik, tek bir sivile zarar gelmeden operasyonu neticelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK, ülkemizin ve milletimizin bekası için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" mesajını paylaştı.

ELEBAŞLARINA KAÇACAK DELİK YOK

Operasyonda örgütün lider kadrosunun yer aldığı Balayan, Asos ve Kozine kampları da vuruldu. Sincar'ın yanı sıra terör örgütünün Türkiye'ye sızma girişimlerinde bulunduğu Karaçok Dağı, Miştenur tepesi, Kandil'e açılan Hakurk ve Zap Vadisi, Çemço, Gara Dağı Avaşin-Basyan bölgeleri, Amediye, Kanimasi bölgeleri de vurulan hedefler arasında yer aldı.

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