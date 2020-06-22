Pençe-Kaplan operasyonu PKK'yı hezimete uğrattı! PKK elebaşı Cemil Bayık ABD'yi suçladı!

Pençe-Kaplan operasyonu terör örgütü PKK'yı darmadağın etti: Türkiye bizi mahvetti diye ağlıyorlar

Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son olarak terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı.

Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı.

Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, MİT ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonları engelleyemedikleri için ABD ve Irak'ı suçladı.

BİZİ NİYE KORUMUYORSUN AMERİKA?

Terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne BM ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var." dedi.

KELLESİNE ÖDÜL KOYMUŞTULAR

ABD'den yardım dilenen Cemil Bayık'ın kellesini getirene 4 milyon dolar ödül koyulmuştu. ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapının açıkça ülkeden medet umuyor olması da bu ülkenin Türkiye ile müttefiklik konusundaki iki yüzlü tavrını gösteriyor.