Pençe-Kaplan operasyonu hakkında konuşan Bakan Hulusi Akar: TSK tarihine yeni bir altın sayfa...
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferansta önemli mesajlar verdi. Gerçekleştirilen operasyonların TSK tarihine altın bir sayfa olarak ekleneceğini kaydeden Bakan Akar 36 saatte 500 hedefin yok edildiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde devam eden operasyoları takip ederken birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüşen Akar şu açıklamalarda bulundu:
'TSK TARİHİNE YENİ BİR ALTIN SAYFA...'
"Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz."
OPERASONUN İLK 36 SAATİNDE 500 'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi
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