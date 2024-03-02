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02 Mart 2024 Cumartesi 10:37:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 10:37:00

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kaplan operasyonu terörist mühimmat
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