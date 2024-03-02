Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.
Sığınakta yapılan aramalarda, 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait sığınak tespit edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2024
Tespit edilen sığınakta;
▪️ 39 adet 120 mm havan tahrip mühimmatı,
▪️ 8 adet havan sis mühimmatı,
▪️ 2 adet 120 mm havan aydınlatma mühimmatı,
▪️... pic.twitter.com/l6LHF7lKUY
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