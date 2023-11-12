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12 Kasım 2023 Pazar 12:58:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 12:58:00

Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk kck terörist
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