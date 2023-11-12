Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- "Gazze, Filistin halkının toprağıdır! Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım"
- Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi
- MİT ve emniyetten DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
- Sedir mantarından ülke ekonomisine 550 milyon lira katkı bekleniyor
- Türkiye'yi Balkanlar'da dengeleyici güç olarak görüyorlar
- Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı