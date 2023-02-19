Pegasus Hava Yolları deprem bölgelerinden tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 Mart 2023'e kadar tüm tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." bilgisi verildi.