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17 Şubat 2024 Cumartesi 20:53:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 20:53:00

Pazarlığa yeni kılıf... DEM Parti, CHP ile ortaklıklarını itiraf etti

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Terör örgütü PKK destekçisi DEM Parti'nin Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile partisi arasındaki ittifakı itiraf etti. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan 'Mersin, Akdeniz, Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor.' dedi. Pazarlıkta vites yükselten DEM Parti, CHP ile arasındaki pazarlığa 'kent uzlaşısı' adını verdi.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Aday" pazarlığı son günlerde iyice kızıştı. Adaylık pazarlığında daha önce DEM Parti'nin Esenyurt ilçesi üzerinde ısrarla durduğu biliniyordu. Bu konuyla ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

ESENYURT'TA UZLAŞTILAR

DEM Parti ve CHP'nin Esenyurt'ta ortak aday çıkarma konusunda uzlaştığı ifade ediliyor. İşte o ortak aday için ilk hamle de gerçekleşti.

YARKADAŞ DEM PARTİ'NİN "ONAYLADIĞI" ADAYI DUYURDU

CHP yandaşı Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in çekildiğini duyurdu. Yarkadaş, Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini dile getirdi. Yarkadaş, DEM Parti'nin Topkaya ismine sıcak baktığını da vurguladı.

DEM'DEN İTTİFAK İTİRAFI: ESENYURT, AKDENİZ, MERSİN İÇİN ANLAŞTIK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan ittifak itirafı geldi. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mersin, Akdeniz ve Esenyurt için anlaştıklarını açıklayan Doğan; Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"ADANA VE İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Doğan yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşı sağlanan bazı yerleri de açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor. Bazı yerlerde yol alınabildi. Süren görüşmeler varken oralara ilişkin açıklama yapamıyorum. Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." dedi.

Etiketler : chp dem parti ortaklık yerel seçim 31 mart esenyurt
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