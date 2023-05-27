VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır"
YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor
27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:45:00

Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar hızlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nda artan peron sayısı sayesinde giriş çıkış işlemlerinin hızlanacağını ve daha çok kişi tarafından tercih edileceğini söyledi.

Vali Kırbıyık, yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşan sınır kapısında incelemede bulundu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, gazetecilere, modernizasyon çalışmaları tamamlanan sınır kapısında tek olan peron sayısının 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldığını söyledi.

İdari binaların en iyi hizmetin sunulması için dizayn edildiğini belirten Kırbıyık, 2021'de başlayan çalışmalar kapsamında 75 milyon liralık kaynak kullanıldığını dile getirdi.

SINIR KAPILARINDAN GEÇEN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Vali Kırbıyk, Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan ikişer sınır kapısını bulunduğunu, geçen yıl 6 milyon 200 bin kişinin bu sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığını ifade etti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz aylarında tatillerini geçirmek için geldikleri dönemde yoğunluğun arttığını anımsatan Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenilenen haliyle daha çok kişiye hizmet verebileceğini vurguladı.

Sınır kapılarından geçen gurbetçi sayısının her yıl arttığını dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 260 bin gurbetçimiz sezonda bu kapıları kullanarak girişlerini yaptılar, geçişlerde amiral gemisi Kapıkule oldu. Biz buradaki hizmetlerin en üst seviyede verilmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında modernizasyon çalışmaları tamamlanmış, karşıdaki muadillerine göre son derece modern, son derece geniş ve tüm peronlar itibarıyla baktığınızda giriş çıkış işlemi yapmak isteyen kişilere karşı en üst düzeyde hizmeti verebilecek hale getirilmişti. İlimiz sınırlarında modernizasyonu yapılmayan tek kapı Pazarkule Sınır Kapısı'ydı, burası da tamamlandı."

Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin her yıl arttığına işaret eden Kırbıyık, "Geçen yıl bir önceki yıla göre neredeyse 3 katlık bir artış yaşandı. Bu yılki ilk verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre 2 katlık bir artış görüyoruz. Geçen yıl bu döneme kadar 50 bin kişi giriş yapmıştı, bu yıl 96 bin gibi görülüyor. Bu gurbetçi sezonuyla çok daha yüksek bir seviyeye çıkacak. Bu da bize gösteriyor ki Pazarkule Sınır Kapısı yenilenen yüzüyle birlikte gerek vatandaşlarımızın, gerek gurbetçilerimizin gerekse de ülkemize gelen insanların tercih ettiği bir kapı haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Yunanistan tarafındaki sınır kapısının durumuyla ilgili sorusunu ise Kırbıyık, "Üzüm üzüme baka baka kararır diye umut ediyoruz. Çünkü arada inanılmaz bir fark oluştu. Bir tarafta köy garajı gibi bir yer oldu. Bir tarafta havaalanı gibi bir yer oluştu. Dolayısıyla tahmin ediyorum komşumuzda da bu yönde bir adım atılacaktır diye değerlendiriyoruz ama iki sınır kapısı arasında hakikaten çok büyük oranda bir fark açılmış oldu." diye cevapladı.

Etiketler : edirne pazarkule sınır kapısı kürşat kırbıyık
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Sade Serenay

Sade Serenay
Yıllık performans

Yıllık performans
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX