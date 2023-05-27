Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar hızlanacak

Vali Kırbıyık, yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşan sınır kapısında incelemede bulundu, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden bilgi aldı.

Kırbıyık, gazetecilere, modernizasyon çalışmaları tamamlanan sınır kapısında tek olan peron sayısının 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldığını söyledi.

İdari binaların en iyi hizmetin sunulması için dizayn edildiğini belirten Kırbıyık, 2021'de başlayan çalışmalar kapsamında 75 milyon liralık kaynak kullanıldığını dile getirdi.

SINIR KAPILARINDAN GEÇEN KİŞİ SAYISI ARTIYOR



Vali Kırbıyk, Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan ikişer sınır kapısını bulunduğunu, geçen yıl 6 milyon 200 bin kişinin bu sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığını ifade etti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz aylarında tatillerini geçirmek için geldikleri dönemde yoğunluğun arttığını anımsatan Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenilenen haliyle daha çok kişiye hizmet verebileceğini vurguladı.

Sınır kapılarından geçen gurbetçi sayısının her yıl arttığını dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 260 bin gurbetçimiz sezonda bu kapıları kullanarak girişlerini yaptılar, geçişlerde amiral gemisi Kapıkule oldu. Biz buradaki hizmetlerin en üst seviyede verilmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında modernizasyon çalışmaları tamamlanmış, karşıdaki muadillerine göre son derece modern, son derece geniş ve tüm peronlar itibarıyla baktığınızda giriş çıkış işlemi yapmak isteyen kişilere karşı en üst düzeyde hizmeti verebilecek hale getirilmişti. İlimiz sınırlarında modernizasyonu yapılmayan tek kapı Pazarkule Sınır Kapısı'ydı, burası da tamamlandı."

Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin her yıl arttığına işaret eden Kırbıyık, "Geçen yıl bir önceki yıla göre neredeyse 3 katlık bir artış yaşandı. Bu yılki ilk verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre 2 katlık bir artış görüyoruz. Geçen yıl bu döneme kadar 50 bin kişi giriş yapmıştı, bu yıl 96 bin gibi görülüyor. Bu gurbetçi sezonuyla çok daha yüksek bir seviyeye çıkacak. Bu da bize gösteriyor ki Pazarkule Sınır Kapısı yenilenen yüzüyle birlikte gerek vatandaşlarımızın, gerek gurbetçilerimizin gerekse de ülkemize gelen insanların tercih ettiği bir kapı haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Yunanistan tarafındaki sınır kapısının durumuyla ilgili sorusunu ise Kırbıyık, "Üzüm üzüme baka baka kararır diye umut ediyoruz. Çünkü arada inanılmaz bir fark oluştu. Bir tarafta köy garajı gibi bir yer oldu. Bir tarafta havaalanı gibi bir yer oluştu. Dolayısıyla tahmin ediyorum komşumuzda da bu yönde bir adım atılacaktır diye değerlendiriyoruz ama iki sınır kapısı arasında hakikaten çok büyük oranda bir fark açılmış oldu." diye cevapladı.