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01 Mart 2024 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 17:30:00

Pazarcık 4.1 ile sallandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : deprem Kahramanmaraş Pazarcık
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