01 Mart 2024 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 17:30:00
Pazarcık 4.1 ile sallandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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