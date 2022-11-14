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14 Kasım 2022 Pazartesi 14:57:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 14:57:00

Patlamada dikkat çekmişti! Bebek arabasının sahibi o anları anlattı

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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında sembol haline gelen bebek arabasının sahibi dehşet anlarını anlattı. Baba Sinan, 3 yaşındaki kızının yüzünde ve kafasında yaraların olduğunu hayati bir tehlikesinin olmadığını söyledi.

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

BEBEK ARABASININ SAHİBİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Elmeda'nın yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

Etiketler : Beyoğlu bombalı saldırı Bilge Sinan ve baba Taner Sinan
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