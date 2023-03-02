Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkaz altından babasının çıkardığı 11 yaşındaki Emir Turan, 3 yaşındaki kardeşini de yıkılan evlerinin enkazından kurtarmış.

ANNESİ, HALASI VE DEDESİ ÖLDÜ

Türkiye'yi acıya boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir'in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından babasının kurtardığı Emir, çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza'nın bulunduğu tarafa gitti.

SÜRÜNEREK KARDEŞİNE ULAŞTI

Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı. Hamza'nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, "En küçük diye ilk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım" dedi.

KÖY OKULUNDA KALIYORLAR

Depremin ardından hasar almayan köy okulunda diğer ailelerle kalan Emir ve kardeşlerini ziyaret eden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri de rehabilite olmaları için çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor.