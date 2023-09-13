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Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak karar ... Ermenistan'a ayak basarsa tutuklanacak
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13 Eylül 2023 Çarşamba 20:23:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 20:23:00

Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak karar ... Ermenistan'a ayak basarsa tutuklanacak

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Böylece hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan'ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Ermenistan'dan Rusya'yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu. Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan, "Hükümet, Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir." dedi.

Etiketler : Nikol Paşinyan Roma Tüzüğü tutuklama putin
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