Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak karar ... Ermenistan'a ayak basarsa tutuklanacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan'ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Ermenistan'dan Rusya'yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu. Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan, "Hükümet, Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir." dedi.