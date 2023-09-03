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Paşinyan'dan Karabağ'a ilişkin Rusya itirafı: "Stratejik bir hataydı”
03 Eylül 2023 Pazar 18:32:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 18:32:00

Paşinyan'dan Karabağ'a ilişkin Rusya itirafı: "Stratejik bir hataydı”

Kaynak: IHA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı” dedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulundu. Rusya'yı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir" dedi.

Ermenistan'ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği ve ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı.

Erivan ile Bakü arasındaki gerilimlere arabuluculuk yapan Moskova'dan Paşinyan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Etiketler : ERMENİSTAN PAŞİNYAN KARABAĞ
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