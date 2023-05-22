Paşinyan: Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Paşinyan: Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgedeki Ermeni nüfusun güvenliğinin sağlanması koşuluyla Ermenistan'ın Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi.

Açıklama Rusya'nın TASS haber ajansında yer aldı.

Paşinyan'ın bu tutumunun Bakü ve Erivan arasındaki barış ve normalleşme sürecine olumlu yansıması bekleniyor.

Öte yandan Ermenistan yenilgiyle çıktığı 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamadı. Çıkmaza giren barış görüşmeleri AB ve ABD'nin araya girmesiyle, Mayıs ayında yeniden canlandı.