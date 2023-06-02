Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 52,18 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılan ülke liderlerinden biri olacak.
Public Radio of Armenia'nın haberine göre, Paşinyan'ın geleceğini Hükümet Basın Ofisi de doğruladı.
3 Haziran günü gerçekleştirilecek yemin töreninin öncesinde de Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yeni dönemini Twitter'dan kutlamış, "İki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" vurgulamıştı.
Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de törene katılması bekleniyor. Katar Başbakanı El Sani'nin de TBMM'de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor. İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya adına katılacak isim ise parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin olacak. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.
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