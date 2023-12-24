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24 Aralık 2023 Pazar 07:52:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 07:52:00

Parmak bebek anne bağrında

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Organları tam gelişemeden 24 haftalıkken dünyaya gelen Melin Deniz, ailesinin şefkatli kollarına 5 ayın sonunda kavuştu. 155 gün sonra 2 bin 500 gram olarak taburcu edilen 'parmak bebek' mikro prematüre bebekler ve aileleri için umut oldu.

EL VE AYAKLARI BİR PARMAK KADARDI

Dünyadaki nadir prematüre bebeklerden biri olan Melin Deniz, yaşam sınırında, mikro prematüre olarak hayata gözlerini açtı. Annesinin gebelik zehirlenmesi yaşaması nedeniyle henüz 24 haftalıkken doğumu gerçekleştirilen bebek, 370 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğduğunda göz kapakları henüz açılmamış, organları gelişimini tamamlamamış Melin Deniz bebeğin, vücudu kıpkırmızı, el ve ayakları ise bir "parmak" kadardı.

AİLESİYLE İLK TEMAS 60. GÜNDE OLDU

Dünyaya geldiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin "parmak bebeği" olarak anılan Melin Deniz, annesi Ayşe ve babası Ozan Tuncalı'nın kollarına kavuşamadan yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanede 'pamuklara sarılarak' bakılan bebekle ailesinin ilk teması 60'ıncı günde gerçekleşebildi. Minik kız, aylar süren tedaviyle yaşamını kuvöz olmadan sürdürebilecek duruma gelmesinin ardından hastaneden uğurlandı.

Bebeğin tedavisini gerçekleştiren Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, bebeklerde 1000 gramın altında gerçekleşen doğumların "aşırı düşük doğum ağırlığı" olarak adlandırıldığını, Melin Deniz'in de bu bebeklerden biri olduğunu söyledi.

Etiketler : gebelik zehirlenmesi prematüre bebek yenidoğan
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