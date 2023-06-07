VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para cezası
F-35'ler için çılgın rakam! Tam 2 milyar dolar
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı
Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:14:00

Paris'ten yola çıkan romanlara konu olan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 57 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibine danslarında eşlik etti.

"Zamanda yolculuk yapar gibiyiz"

Tren sefer yetkilisi Wolfgang Eipeldauer, AA muhabirine, 2 Haziran Cuma günü yolcularla Paris'ten yola çıktıklarını söyledi.

Budapeşte ve Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yaptıklarını aktaran Eipeldauer "Yolculuğumuzu İstanbul'da tamamlayacağız. Venice Simplon Orient Express uzun yıllardan beri İstanbul'a geliyor. Personel ve yolcular için bu mistik yolculuğun bir parçası olmak her zaman büyük zevk. 5 gecelik bir yolculuk. Yolcularımıza 40 personelimizle hizmet ediyoruz." dedi.

Yolculardan ABD vatandaşı Janet Mattar da harika bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Muhteşem tarihi trenle seyahat ettiklerini anlatan Mattar, "Paris'te harika birkaç gün geçirdik. Budapeşte ve Bükreş harikaydı. İstanbul'da zaman geçirmeyi iple çekiyoruz." dedi.

Yolculuğun tarihte geri gitmeye benzediğini belirten Mattar, "Kendimizi çok değerli hissettik. Trenin içi çok konforlu ve güzel. İstanbul'da her turistin yaptığı gibi Ayasofya, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Sultanahmet Camisi, İstanbul Boğazı ve bizlere tavsiye edilen yerleri görmek istiyoruz." diye konuştu.

Mattar, kendilerini karşılayan dans ekibini de teşekkür etti.

ABD vatandaşı Ann Stern de 1920'lere uygun güzel bir dekorasyonu olan treni kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu, seyahatin lüks içinde o zamanlarda yolculuk yapmak gibi olduğunu belirtti.

Stern, hat boyunca tanıştığı insanların sıcak ve misafirperver olduğunu söyledi.

Bryan Stern de kendilerini simgesel trenin yolcuları oldukları için şanslı hissettiklerini belirterek, "Zamanda yolculuk yapıyor gibiyiz. Yolculuktan çok hoşlandık, yolculuk sırasında doğayı seyretmek de güzeldi. Hamama, çarşılara, Sultanahmet Camisi'ne gideceğiz ve diğer geleneksel duraklara uğrayacağız. İstanbul'a ilk gelişimiz. Bu muhteşem şehrin tarihini görmek istedik." diye konuştu.

Tren, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından son durağı olan İstanbul'a hareket etti.

Trenin öğleden sonra İstanbul'da olması planlanıyor.

Etiketler : İngiliz polisiy Agatha Christie Doğu Ekspresi Bryan Stern
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti
Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı

Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi
Müzisyenlik dede mirası

Müzisyenlik dede mirası
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Yeni yaşa yeni proje

Yeni yaşa yeni proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX