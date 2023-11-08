"Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Paris'te değil, 24 Ekim'de Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde kaydedildiği bildirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konsolosluk binası önündeki protestoların Fransa'nın ABD, Kanada, Almanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte "İsrail'e destek" açıklamasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 8, 2023
İddiaya konu görüntüler Paris'te değil, 24 Ekim'de Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde... pic.twitter.com/KwXOETypGe
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