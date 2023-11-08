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08 Kasım 2023 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 11:18:00

"Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiası yalanlandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Paris'te değil, 24 Ekim'de Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde kaydedildiği bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konsolosluk binası önündeki protestoların Fransa'nın ABD, Kanada, Almanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte "İsrail'e destek" açıklamasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Etiketler : dezenformasyon fransa hamas
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