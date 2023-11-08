"Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Paris'te değil, 24 Ekim'de Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde kaydedildiği bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konsolosluk binası önündeki protestoların Fransa'nın ABD, Kanada, Almanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte "İsrail'e destek" açıklamasının ardından gerçekleştiğini ifade etti.