VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te Fransa, Almanya, Polonya zirvesi
Azerbaycan'da Başkan Erdoğan onuruna yemek verildi
HDP, Kılıçdaroğlu'na rest... "Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz"
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK 8 şüpheli yakalandı
Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı çarşamba günü yapılacak
Suç örgütü lideri İlyas Alaattin Saral tutuklanarak cezaevine gönderildi
12 Haziran 2023 Pazartesi 23:27:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 23:27:00

Paris'te Fransa, Almanya, Polonya zirvesi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, başkent Paris'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı. Üçlü görüşmede Ukrayna'daki son durum ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olması ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fransa'da bir araya geldi.

Weimar Üçgeni'nin liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Liderler görüşmede Ukrayna'daki son durumu ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olmasını ele aldı. Görüşme sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Ev sahibi olarak toplantıda ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki mevcut durumun kendilerini Kiev'e verdikleri desteği sürdürmeye çağırdığını belirterek, "Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açık, tek çözüm uluslararası hukuka saygıya dayalı bir barıştır" dedi.

Ukrayna'nın örnek bir cesaretle kendini savunduğuna dikkat çeken Macron, Ukrayna'ya askeri, siyasi, ekonomik olmak üzere çeşitli boyutlarda kesintisiz desteğin sürmesi gerektiğini ifade ederek, Ukrayna'nın zaferinin tüm kıta için barışa katkıda bulunacağını vurguladı.

Macron'un ardından söz alan Cumhurbaşkanı Duda ise, Rusya'nın bir daha bir başka devlete saldırma imkanı bulamaması için ve etki alanını genişletememesi için Rus emperyalizminin söndürülmesi gerektiğini söyledi. Duda, "Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya katılacağına şüphe yok" ifadelerini kullanarak, zaferin Rus güçlerinin uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya ait olan tüm topraklardan çıkarılmasıyla olacağını belirtti.

"İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE UKRAYNA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakan Scholz, Fransa, Polonya ve Almanya arasındaki işbirliğinin Avrupa için büyük önem taşıdığını kaydederek, üç ülkenin tutumunun açık olduğunu, sıkı bir şekilde Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını, ihtiyaç olduğu süre boyunca da Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Putin'in planının başarısız olduğunu anlamasının zamanı geldiğini ifade eden Scholz, "Yüzbinlerce ölü, milyonlarca yaralı ve bundan daha fazla sayıda mülteci ile 16 ayın ardından savaşı bitirmenin zamanı geldi. Zaman, askeri birlikleri geri çekip, nihayetinde adil bir barış hakkında konuşmaya hazır olma zamanı" dedi.

Etiketler : POLONYA FRANSA ALMANYA
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Defne'ye mutluluk temennisi

Defne'ye mutluluk temennisi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Düğün hazırlığı

Düğün hazırlığı
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX