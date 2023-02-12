VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"BM'nin Suriye'deki insani yardımları için sınır kapıları açık"
Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu
Mucize bebeğe 24 ekibi ulaştı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarıyor
Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
"(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim
Mehmetçik, deprem bölgesinde devriye faaliyetini sürdürüyor
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Türkiye'deki depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi
"Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek"
Depremin 155. saatinde zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı
Çinli arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'taki enkazlarda "can" arıyor
Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı
BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor
BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
"Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz"
Bakan Çavuşoğlu: Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler
Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
"Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"
TOKİ'nin 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
12 Şubat 2023 Pazar 16:45:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 16:45:00

Papa Franciscus: (Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim

Kaynak: AA

ABONE OL

Papa Franciscus, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nden etkilenen deprem mağdurları için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, "Dua ve somut destekle Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına yakın olmaya devam ediyoruz." dedi.

Bir televizyon programında depreme dair görüntüleri izlediğini anlatan Papa Franciscus, "Programda, felaketin görüntülerini, depremden dolayı acı çeken halkların ıstıraplarını gördüm. Onlar için dua edelim, unutmayalım. Dua edelim ve onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim." diye konuştu.

Papa, pazar duasında Ukrayna'yı da unutmamaları gerektiğini ifade ederek, bu ülkede barış yollarının açılması ve sorumlu kişilerin bu yolu izlemesi dileğini dile getirdi.

Etiketler : papa franciscus deprem kahramanmaraş asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX