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17 Aralık 2023 Pazar 21:35:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:35:00

Palet deposunda korkutan yangın

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : yangın müdahale depo yangını Çayırova yangını
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