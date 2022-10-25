VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Suudi Prens, Biden ile alay etti
Akşener CHP'yi şımarıklıkla suçladı! "İpin ucu kaçtı"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP'lilerden çirkin saldırı!
Bakan Kurum rakam verdi: Konutlara 8 milyona yakın başvuru yapıldı
Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi Başladı
Yüzyılın Projesi'nde tarihi gün... Dev projede ilk temel atıldı!
Bakan Akar: "Son derece alçakça bir iftira"
Türkiye doğal gazda merkez ülke olacak! Bakan Dönmez: Çalışmalar tamamlanmak üzere...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Cumhurbaşkanlığı yapboz sahası değildir"
Dünyada ilk, Türkiye'de geliştirildi... Yurt dışından talep yağıyor
Almanya'dan 'U' dönüşü: Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak
Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Palamut bir var bir yok
25 Ekim 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:30:00

Palamut bir var bir yok

ABONE OL

Uzun yılların ardından bu sezon özellikle Batı Karadeniz açıklarında bol miktarda avlanan palamut bereketi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz açıklarında da avlanmaya başlayan palamut yaklaşık 1 haftanın ardından tekrar gözden kaybolurken, tezgahları Batı Karadeniz açıklarında avlanan palamutlar süslüyor. Trabzon Balık Hali'nde iriliğine göre tanesi 25-60 TL arası satılan palamutlar tezgahları süslerken, vatandaşlar pamutu bugünlerde tuzlama yapmak için alıyor.

Balıkçılar hamsi için umutsuz

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, bu sezon palamudun bol olduğunu ancak hamsi için umutsuz olduğunu belirterek "Palamutlar genelde Sinop'tan, Ereğli'den, İğneada taraflarından geliyor. Teknelerin çoğu Batı Karadeniz'de bir kısmı da Giresun taraflarında. Bu sezon palamut bereketli geçti bol geldi. Fiyatlar iriliğine göre 35 TL'den 55 TL'ye kadar olan var. Hatırladığım kadarıyla 2005 yılında bolluk olmuştu şimdi de bu sezon da bolluk oldu. İnşallah 15-20 gün daha bu bolluk sürer. Bu sene hamsiden umut beklemiyorum. Bu sene herhalde hamsi olmayacak" dedi.

Palamudun genellikle Batı Karadeniz taraflarından geldiğini ancak Trabzon açıklarında daha ince avlandığını belirten balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu ise "Palamut genellikle Batı Karadeniz taraflarından geliyor. Trabzon açıklarında da avlanıyor ancak biraz daha ince, yerli sargan da çıkmaya başladı çinekop geliyor. Palamutlar iriliğine göre fiyatları değişiyor. 3 tane 100 TL'ye var, tane 50-60 TL'ye var. Palamut bu sene bol ve aralıksız geliyor. İnşallah böyle devam eder şu anda iyi gidiyor" diye konuştu.

Trabzon açıklarında 3-5 gün avlanan palamudun bugünlerde kaybolduğunu belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise "Palamutlar Zonguldak, Ereğli taraflarından geliyor. Trabzon açıklarında 3-5 gün avlandı ancak tekrar kayboldu. Palamutlar önceki sezonlara göre daha da iri bir buçuk kilograma kadar gelen palamutlar var. Şu anda fiyatlar da normal iriliğine göre 3-4 tane 100 T olan var, tane 40-50-60 TL olan var vatandaşın talebi var alıyor. Bu sene sezonumuz iyi geçiyor memnunuz. Bundan sonra da inşallah daha da bol çıkar" ifadelerini kullandı.

Vatandaş palamutu tuzlamak için alıyor

Vatandaşlardan Köksal Kırgız, palamudu tuzlamalık olarak aldığını belirterek, "Bu sene palamut bol, tuzlamak için alıyorum. İnşallah bu kışı balık daha da bol olur şu ana kadar memnunuz. İlerleyen günlerde daha da ucuzlarsa yine tuzlamalık almayı düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır bu kadar bol olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.

Etiketler : palamut balık sezonu Karadeniz Trabzon
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
12 günde 37 bin kişiyle buluştu

12 günde 37 bin kişiyle buluştu
Alice buluşması

Alice buluşması
Tarihi defile

Tarihi defile
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Altıncı kez sahnede

Altıncı kez sahnede
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX