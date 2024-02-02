VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6 Şubat depremlerinin 1. yılı... "Asrın felaketi asrın dayanışması oldu"
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sızdıran 7 şüpheli gözaltına alındı
Amazon yapay zeka alışveriş asistanı Rufus'u piyasaya sürdü
'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, silahlı saldırıda öldürüldü
Erzurum merkezli "Sibergöz-20" operasyonunda yakalanan 71 zanlı adliyede
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
02 Şubat 2024 Cuma 09:51:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 09:51:00

'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, silahlı saldırıda öldürüldü

ABONE OL

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Etiketler :
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Yeni ikili

Yeni ikili
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX