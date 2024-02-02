02 Şubat 2024 Cuma 09:51:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 09:51:00
'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, silahlı saldırıda öldürüldü
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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