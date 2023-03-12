VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Türk demokrasisine vurulan ikinci darbe: 12 Mart Muhtırası
Türkiye'den Fransa'ya ihracat rekoru
TBMM, Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi için mesai yapacak
İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu
Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
"Afet bölgesinde ticaretin yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütüyoruz"
Sanayicilerin afet zararlarının giderilmesi için tedbirler getirildi
Maduro, seçimlerin 2024 yılında yapılacağını söyledi
Deprem bölgesinde tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler alındı
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
Karadeniz gazı için geri sayım başladı
LGS tarihi belli oldu
Dini kanaat önderinden Başkan Erdoğan'a teşekkür
OHAL kapsamında yeni tedbirler alındı
12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyorlar
Pakistan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı
100 bin liralık otelden çadır şovuna
France 24 böyle yorumladı! “HDP, Altılı Masa'dan garantiler isteyecek”
Netanyahu'dan Batı Şeria'da yerleşke kararları
Seçim yasakları açıklandı
36 siyasi partinin seçime girme yeterliliği kararı Resmi Gazete'de
İstanbul'da vapur seferleri yapılamıyor
Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek
12 Mart 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 09:30:00

Pakistan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası uluslararası yardımların sevkiyatı sürüyor.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen yaklaşık 100 tonluk bin 200 çadırın yüklendiği ilk uçak, Lahore kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na ulaştı.

Kışa ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı.

İnsani yardım malzemeleri, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla, üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, üç Türk hava aracı ile üç Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA) charter uçuşunun ardından böylece 11'inci özel uçak, Türkiye'ye depremzedeler için ihtiyaç malzemesi getirdi.

Diğer yardımlar, Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) İstanbul'a düzenli olarak yaptığı 29 seferde, uçaklardaki boş alanlara konularak gönderilmişti.

Yaklaşık 13 bin 600 kışlık çadır taşıyan 3 geminin de Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve bu ay Mersin'e varacağı öğrenildi.

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile yardım malzemeleri ulaştıran Pakistan, 21 tırlık konvoy ile 275 ton yardım malzemesini Malatya'ya göndermişti.

Etiketler : asrın felaketi deprem pakisan insani yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX