Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turu için de başarı dileyerek, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.