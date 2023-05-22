Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti
Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turu için de başarı dileyerek, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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- Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti