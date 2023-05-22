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Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti
22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:40:00

Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turu için de başarı dileyerek, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şahbaz şerif seçim
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