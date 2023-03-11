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11 Mart 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 12:15:00

Pakistan, 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır gönderecek

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye 23 Mart'a kadar 50 bin kışlık çadır göndereceklerini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Lahor'da Türkiye'deki deprem yardımlarının değerlendirilmesi için düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, yardım operasyonlarını yürüten Plan ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal ile Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik katıldı.

Başbakan Şerif, 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin çadır gönderileceğini açıklayarak, çadırların kış şartlarına uygun olması konusunda gerekli kaliteyi sağlaması için NDMA'ya direktif verdi.

Çadırların yanında Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) gerçekleştireceği 34 uçuşla Türkiye'ye 38 bin battaniye, depremden etkilenen Suriye'ye de 22 bin battaniye ve 10 bin gıda kolisi gönderilecek.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ikinci gemi de bugün Karaçi'den Türkiye'ye hareket edecek. Donanmaya ait ilk gemi, 28 Şubat'ta 1000 ton yardımla Türkiye'ye yollanmıştı.

Türkiye'ye 8 bin 200 çadır taşıyan sivil kargo gemisi de 9 Mart'ta Karaçi'den hareket etmişti.

Pakistan hükümeti, Türkiye'ye şu ana kadar 17 binden fazla kışlık çadır ve 60 bin battaniyeyi hava, kara ve deniz yoluyla gönderdi.

Ayrıca Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

Etiketler : pakistan türkiye deprem çadır

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