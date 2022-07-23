Pahalı ihale inadı İzmir'i metrosuz bıraktı

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca İlçesi'nde yapılacak metro inşaatının ihalesinde yaşanan yeni skandal hukuk çevrelerinde de yankı buldu. Hukukçular Danıştay'ın iptal kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 529 milyon lira pahalı teklif veren şirkette ısrar ederek ihaleyi aynı şirket vermesinin hukuki suç teşkil ettiğini söyledi.



Yaşanan süreçle ilgili AKŞAM'a açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Bu ihaleye Yapı Merkezi–Nurol ortaklığı en düşük teklifi verdi. İhale komisyonu 'aşırı düşük' bulduğu gerekçesiyle, birinci olan gruba değil, ondan 529 milyon TL daha fazla teklif veren şirkete ihaleyi verdi. Bunun üzerine 1'inci olan Yapı Merkezi –Nurol Ortaklığı, 'Bu yaptığınız hukuki değil' diyerek, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde bu kararın bozulması için bir dava açtı. Mahkeme, firmayı haklı, belediyeyi haksız buldu. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez de konuyu Danıştay'a taşıdı. Danıştay'ın son çıkan kararına göre, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin kararı onandı. Yani Danıştay da bu kararından dolayı belediyeyi haksız buldu, 'temyiz itirazı yerinde değil' dedi. Ve böylece mahkeme kararı kesinleşmiş oldu" dedi.

KAYNAKLARI HEBA EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin idari kararını ortadan kaldıran bu karar neticesinde, ihalenin tekrar en düşük teklifi veren gruba verilmesi gerektiğin anlatan Hızal, "Ancak belediye yargı kararına uymayarak, yani aslında suç işleyerek, idari kararında ısrarcı olduğunu açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir ihaleyi subjektif kararlarla, 529 milyon TL fazla veren firmaya vererek, kesinleşmiş yargı kararını tanımamakta ve suç işlemektedir" diye konuştu. Hızal, "Ayrıca kamu kaynaklarının heba edilmesine ve metro inşaatının da uzamasına neden olmaktadır. 529 milyon TL oldukça yüklü bir miktardır ve İzmir halkının pek sor derdine çare olabilir.

Belediyenin ısrarcı tavrı nedeniyle bir türlü çözüme kavuşturulamayan İzmir-Buca Metrosu ihalesindeki skandal dün AKŞAM'da ayrıntılarıyla geniş yer bulmuştu.

Metronun temel atma töreni, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapılmıştı.

GÖSTERMELİK TEMEL ATILDI, İZMİRLİLER METROSUZ KALIYOR

Avukat Özgür Hızal, İzmir Metrosu'nun Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında bulunduğunu ve kendi döneminde en azından bu metronun bir kısmını bitirmeyi taahhüt ettiğini belirterek şunları söyledi: "Ancak henüz bu doğrultuda göstermelik bir temel atma dışında hiçbir şey yapılmadı. Süreç uzadıkça, zaman İzmirliler aleyhine işliyor, İzmirliler metrosuz kalıyor. Ayrıca metronun yapılması için alınan euro bazlı kredi için de süre işlemeye devam ediyor. Kredinin ödemesi geldiğinde metro açılmamış olursa, oradan gelir olmadan belediyenin bu taksitleri kendi bütçesinden ödemesi mümkün değil. Bir şirket olsa, bu şirketin iflası anlamına gelir."