Her şey 14. katta dönüyor

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26 Kasım 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 08:30:00

Öztürk Yılmaz 14. katındaki gizli görüşmeleri, FETÖ bağlantılı danışmanları anlattı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Eski CHP'li Yılmaz, 2016-2018 arası Genel Başkan Yardımcısı olarak yaşadıklarını, partide FETÖ etkisini ve 14. kattaki gizli toplantıları anlattı.

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu 15 Temmuz darbe girişimi dönemine ilişkin, "CHP'deki dış etkiler" hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, TVNET kanalında katıldığı 'Sert Sorular' programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevaplarken, CHP Genel Merkezi'nin 14. katındaki gizli görüşmeleri, FETÖ bağlantılı danışmanları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmalarını anlattı.

15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI

Yılmaz, özetle şöyle konuştu: "Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve örgütün orada hakimiyet kurması... 'FETÖ'cüleri ihraç et, etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na zorla kınama açıklaması yaptırdım."

"CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hâlâ orada özel danışmanlık görevini yapıyor."

"İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk'ün felsefesinde birleştirme var, diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet."

KASET KUMPASIYLA GELDİ

"Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek istemiş, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 1 Kasım 2015'te CHP milletvekili seçilmiş, 24 Ocak 2016'da, 15 Temmuz'dan 6,5 ay önce CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, 10 Nisan 2018'e kadar bu görevde kalmıştı.

CHP, HDP'NİN KUYRUĞUNA TAKILDI

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dövizdeki dalgalanmalar sonrası muhalefete mektup göndererek 'Ortak miting' çağrısı yaptı. Demirtaş "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi. Çağrıya karşılık veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersin'de miting yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi meydana" diyorum" ifadelerini kullandı.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul'da döviz kurunu bahane ederek Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yapılan izinsiz eylemlere polis müdahale etti, 70 kişi gözaltında.

Etiketler : Öztürk Yılmaz chp Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu
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