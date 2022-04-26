Özgür Özel'in küstah tehdidine yanıt

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından HDP'li vekillerle kamera karşısına geçen CHP'li Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalktı.

"CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZSİNİZ!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP'li Özel'in küstah tehdidine yanıt verdi.

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Altun, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin."

"ADI 'ÖZGÜR' ZİHNİYETİ 'MÜSTEMLEKE' OLANLAR..."

CHP'li Özgür Özel'in küstah tehdidine bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adı 'Özgür' zihniyeti 'müstemleke' olanlar ile bir kez daha gördük ki; Söz söyleyenin aklı kadar edebi, edebi kadar ederi vardır." ifadelerini kullandı.

Seçilmiş cumhurbaşkanını kimsenin tehdit edemeyeceğini belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Hiç kimse, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını "mahkûmiyet" ile tehdit edemez. Bu necip millete tehdit savuranlar, karanlığa mahkumdur."

"HADDİNİ BİL ÖZGÜR ÖZEL"

Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalkan CHP'li Özgür Özel'e tıpkılar çığ gibi büyümeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özgür Özel'in küstah sözleri için haddini bilmesi gerektiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez, ettirmeyiz." dedi.