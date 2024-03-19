Özgür Özel'in 'Darbe' saçmalamasına AK Parti'den tepki! "Bu akıl tutulmasıdır"

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19 Mart 2024 Salı 12:59:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 12:59:00

Özgür Özel'in 'Darbe' saçmalamasına AK Parti'den tepki! Çelik: Bu tam bir akıl tutulmasıdır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in 'Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi ‘darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır... Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" dedi.

Etiketler : özgür özel darbe ömer çelik
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