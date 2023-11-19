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Özgür Özel'den HEDEP açılımı!
19 Kasım 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 10:30:00

Özgür Özel'den HEDEP açılımı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Özel, kapatılması için dava açılan HDP yerine kurulan HEDEP'e destek mesajı gönderdi. Özel, “Ben seçimlere girmesine izin verilen, gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri, birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim” dedi.

Değişim talebiyle CHP'de genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde gizli kapaklı ilişki geliştirilen HDP yerine kurulan HEDEP'e açıktan mesaj gönderdi. Özel, önceki gün Halk TV'de katıldığı bir programda özetle şunları söyledi:

'RANDEVU İSTEDİLER'

"HDP'nin kazanamayacağı yerlerde aday göstermediği süreçte, Kürt seçmenin çok önemli destekleri vardı. O desteğe layık yönetimler yaptığını düşünüyorum büyük şehir belediye başkanlarının. HEDEP'in eş genel başkanları da aradı beni, öyle gizli saklı bir şey yok. Dünya kadar seçmenin oy verdiği meşru ve TBMM'de CHP Grubunun yanında, MHP ile CHP arasındaydı, şimdi SP geldi oraya, bir siyasi parti. Seçmenlerine saygımız sonsuz. Yöneticileriyle zaten hiçbir sorunumuz yok. Eş genel başkanlar aradı, teşekkür ettim. Ziyaret etmek istediklerini söylediler. İster Meclis'te, ister Genel Merkez'de kendilerini kabul edebileceğimi söyledim."

'ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM'

"Ben seçimlere girmesine izin verilen, her bir adayına aday olurken temiz kağıdı verilen, gözümün önünde bir suç işlemeyen ve insanların oylarıyla temsil edilen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin."

NE İSTEDİKLERİNİ SORACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP yöneticileriyle yapılacak görüşmeye dair beklentilerini ise dün t24'e yaptığı açıklamada dile getirdi. Özel, HEDEP eş başkanlarının kendisini ziyarete geleceklerini belirterek, "Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim. Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş genel başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisi'ne bu konuda bilgi vereceğim. Genel başkanlar düzeyinde HEDEP'in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim" dedi.

KONGREDE ÖCALAN POSTERLERİ

Yeşil Sol Parti'nin 15 Ekim'de yapılan ve ismini HEDEP olarak değiştirdiği kongrede, terör örgütü PKK lehine sloganlar atılmış, terör örgütü lideri Öcalan'ın posterleri açılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına almıştı. Özel, "gözümün önünde suç işlemeyen" diyerek "şeytanlaştırmayacağını" ifade ettiği bu durum akıllarda soru işareti bıraktı.

Etiketler : chp özgür özel hedep
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