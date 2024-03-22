VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Özgür Özel'den skandal sözler! Jandarma'yı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İmamoğlu'nu hedef aldı: Ne vaat ettiğini bile hatırlamıyor
AYM'de büyük değişim! Resmi Gazete'de yayımlandı
NATO'dan Türk askeri paylaşımı! Gurur dolu anlar
AB'den Gazze'de "insani ara" çağrısı! Ateşkese ilk adım
6'lı masa zihniyetinden Özgür Özel'e alışılmadık benzetme: ''Liseli ergen''
22 Mart 2024 Cuma 01:13:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 01:13:00

Özgür Özel'den skandal sözler! Jandarma'yı hedef aldı

ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayın programında Jandarma için skandal sözler söyledi. Özel, ' Jandarmanın yollanılan sandık görevlilerini darp edip dışarı attıkları süreçler var' dedi.

Yerel seçimlere son 10 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal sözler sarf etti.

Özel, bu sefer de Jandarma'yı hedef aldı. Seçime kısa bir süre kala seçim arenasında sular durulmuyor.

Yandaş medyasının canlı yayın programına katılan Özel seçim günü Jandarma'nın sandık görevlilerini darp ettiğini iddia ederek küstah sözler söyledi.

"DARP EDİP DIŞARI ATTIĞI SÜREÇLER OLUYOR"

Özgür Özel, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarma'yı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" dedi.

Etiketler : özgür özel chp jandarma skandal
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX