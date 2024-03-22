Özgür Özel'den skandal sözler! Jandarma'yı hedef aldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayın programında Jandarma için skandal sözler söyledi. Özel, ' Jandarmanın yollanılan sandık görevlilerini darp edip dışarı attıkları süreçler var' dedi.
Yerel seçimlere son 10 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal sözler sarf etti.
Özel, bu sefer de Jandarma'yı hedef aldı. Seçime kısa bir süre kala seçim arenasında sular durulmuyor.
Yandaş medyasının canlı yayın programına katılan Özel seçim günü Jandarma'nın sandık görevlilerini darp ettiğini iddia ederek küstah sözler söyledi.
"DARP EDİP DIŞARI ATTIĞI SÜREÇLER OLUYOR"
Özgür Özel, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarma'yı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" dedi.
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