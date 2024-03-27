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Özel'den skandal sözler: 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan gençlere hakaret etti!
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27 Mart 2024 Çarşamba 21:17:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 21:17:00

Özgür Özel'den skandal sözler: 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan gençlere hakaret etti!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "'Gençler darbe yapıyor' desinler ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken bir skandal daha yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirdiği mitingde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inerek demokrasi nöbeti tutan gençleri hedef aldı, 'zibidi' diyerek açıkça hakaret etti.

Her konuşmasında terörden suçlu bulunan Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel milletin iradesine olan saygısızlığını ve kinini bir kez daha açıkça gösterdi.

"GENÇLER DARBE YAPIYOR DESİNLER TESLİM OLURUM"

Geçtiğimiz haftalarda darbeye ve darbecilere sempatisini açık eden Özgür Özel "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum" ifadelerini kullanmıştı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KOYAN KAHRAMAN GENÇLERE 'ZİBİDİ' DEDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı mitingde, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : öZGÜR ÖZEL 15 TEMMUZ DARBESİ CHP
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