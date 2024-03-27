Özel'den skandal sözler: 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan gençlere hakaret etti!

Her konuşmasında terörden suçlu bulunan Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel milletin iradesine olan saygısızlığını ve kinini bir kez daha açıkça gösterdi.

"GENÇLER DARBE YAPIYOR DESİNLER TESLİM OLURUM"

Geçtiğimiz haftalarda darbeye ve darbecilere sempatisini açık eden Özgür Özel "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum" ifadelerini kullanmıştı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KOYAN KAHRAMAN GENÇLERE 'ZİBİDİ' DEDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı mitingde, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı.