İYİ Parti ve HEDEP'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çaldı. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Özel ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yapmadı.

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "Yoğun çalışıyorsun, takip ediyorum" dediği, Özel'in ise "Sekretarya ihtiyacınızı genel merkez olarak karşılayabiliriz" teklifini sunduğu ifade etti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Özel'in bu görüşmeyi Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesi sonrasında yaptığına dikkat çekerek, İmamoğlu'na örtülü mesaj göndermek istediğini ileri sürdü.