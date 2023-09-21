Özgür Özel'den 'HDP ile Gizli Protokol' itirafı

CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Özgür Özel parti içindeki son durumu ve olası ittifakları değerlendirirken çok konuşulacak bir itirafta da bulundu.

"YOLA TEK BAŞIMA ÇIKMADIM"

Özel, adaylık sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söyledi:

Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan'ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, 'Kazanamadık ama yenilmedik' gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm. Yola tek başıma çıkmadım, bir kadro hareketi olarak çıktık

HDP İLE GİZLİ PROTOKOL YAPTIK İTİRAFI

Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de bir takım gönül kırıklıkları var

DEĞİŞİM OLURSA İTTİFAK OLUR

CHP'nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabiki olur.