CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bilecik Belediyesinde 2022 yılında düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Biz Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor. Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ORTAYA ÇIKARDI

Bilecik'te kendisinden 200 Bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığına bildiren bir müteahhidin ifadeleri sonrası harekete geçen Savcılık ve Emniyet birimleri, 5 Ocak 2022 günü akşam saat 20:00 sıralarında Belediye binasına rüşvet alışverişinin yapıldığı dakikalarda bir operasyon düzenlemişti.

Operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022 günü Başkan Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TV programında alenen söylediği yalan, partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan haberle gözler önüne serildi.

17 Şubat günü servis edilen haberde Semih Şahin'in YDK'ya sevk edildiği duyuruldu.