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Özgür Özel'den "39 vekil" çelişkisi! Özgür Özel: Ben çok itiraz ettim
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20 Eylül 2023 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:31:00

Özgür Özel'den "39 vekil" çelişkisi! Özgür Özel: Ben çok itiraz ettim

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CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel katıldığı yayınlarda çelişki dolu ifadeler kullanıyor. Koalisyonun küçük ortaklarınca CHP'den koparılan 39 vekilin TBMM'ye girişine seçim döneminde destek çıkan Özel son açıklamasında geri adım atarak, “Ben çok itiraz ettim.' diye konuştu.

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel Sözcü TV yayınında çelişki dolu açıklamalarda bulundu.

Seçime CHP listesinden giren 6'lı masanın küçük ortakları DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bu duruma değindi.

Saymaz, Özel'e "Parti tarihindeki en büyük tahribat olarak görüyorsunuz. Ama ben çok net hatırlıyorum 39 vekil ilan edildiğinde sizin eleştirdiğinizi hatırlamıyorum. O günlerde sahipleniyoruz, destekliyoruz demiştiniz. Şimdi ise tam tersine konuşuyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?" diye sordu.

Soruya net bir cevap veremeyen Özgür Özel, "Kamuoyu önünde savunacağım tabii.. Ne yapacağım ortada kazanılmak istenilen bir seçim var" diyerek şunları söyledi:

Değil. Şimdi biz birincisi fanatik CHP'liyim. Ben bir tane fazla CHP milletvekili gelsin diye her şeyi veririm. Aylar öncesinde yaptığım itiraz şudur MYK'da en 3 kez söyledim. Bu iş ittifaka gidiyorsa bu ittifakın bir iç hukuku olur. İç hukuk yapılacak.

Milletvekilleri sıralarımızı oy oranlarına göre belirleyeceğiz denecek. Ben bunun 1 yıl önce, 6 ay önce de dedim. Hatta bir iç hukuk yazılır dendi, niyetlendi ve bırakıldı.

Ben milletvekillerini belirleme komisyonunda ben yoktum. İttifakların görüşüldüğü yerde de yoktum. Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi.

Ben kaç tane verildiğini, MYK toplantısında öğrendim. "Çok kötü şeyler oluyor, ittifak ortaklarına çok verildi" denildi. "39-40 tane verildi.. Hatta 45" denildi.

Listelerin verildiği gün Özgür Özel çıkıyor listeleri eleştiriyor olacak iş değil. Seçiminden kaybından suçlu tutulursun! Olacak iş değil.

Kamuoyu önünde savunacağım tabii. Ne yapacağım! Ortada kazanılmak istenilen bir seçim var.

Etiketler : CHP Genel Başkanlığı' CHP Koalisyon TBMMye Özgür Özel
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