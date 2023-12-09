Özgür Özel, kurultaydaki konuşmasını çabuk unuttu... İşte 'yeni CHP'nin demokrasisi!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi tüm illerde adayların ön seçimle belirleneceğini söyledi. Genel Merkez, İstanbul'un da aralarında olduğu 20 ilde seçim yapılmayacağını, adayların 3 yöntemle belirleneceğini duyurdu.
CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi için 3 yöntem belirlendi. CHP Genel Merkezi, 81 il başkanlığına genelge gönderdi. Genelgeye göre, aday belirlemede örgüt denetiminde ön seçim, örgüt denetiminde basit aday yoklaması ve örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi. Karar verilen 3 yöntemin sonrası bazı şehirlerin belediye başkanlıklarında ise ön seçim yapılmayacak.
20 İLDE ÖN SEÇİM YOK
Ön seçim yapılmayacak şehirlerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak olduğu öğrenildi. Meclis üyeleri için ise fermuar sistemiyle ön seçim, anket ve eğilim yoklaması yapılacak.
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