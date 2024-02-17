Özgür Özel, İzmir adayını karıştırdı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın adını söylediği anda başka bir kişinin elini havaya kaldırarak yeni bir gafa imza attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarının tanıtım töreninde yeni bir gafa imza attı. Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın adını söylediği anda başka bir kişinin elini havaya kaldırdı. Elini kaldırdığı kişinin 'Cemil ben değilim' demesi üzerine hatasını anlayan Özel gülerek, gerçek İzmir adayının elini havaya kaldırdı. Özel'in bu hatası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı vatandaşlar, "Biden'ın yeni versiyonu", "Adayı Ekrem atayınca o da yeni tanıdı", "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptık", "Kendi adayını tanımayan Genel Başkan" tepkisinde bulundu.
Özgür Özel, İzmir adayı Cemil Tugay'ın adını söyleyip, başka birinin elini havaya kaldırdı.
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