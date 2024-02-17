VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yumaklı: 2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık
Özgür Özel, İzmir adayını karıştırdı
İsrail'in Batı Şeria'daki gece baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı
Başkan Erdoğan, Rize ve Trabzon'a gidecek
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
17 Şubat 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 09:30:00

Özgür Özel, İzmir adayını karıştırdı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın adını söylediği anda başka bir kişinin elini havaya kaldırarak yeni bir gafa imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarının tanıtım töreninde yeni bir gafa imza attı. Özgür Özel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın adını söylediği anda başka bir kişinin elini havaya kaldırdı. Elini kaldırdığı kişinin 'Cemil ben değilim' demesi üzerine hatasını anlayan Özel gülerek, gerçek İzmir adayının elini havaya kaldırdı. Özel'in bu hatası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı vatandaşlar, "Biden'ın yeni versiyonu", "Adayı Ekrem atayınca o da yeni tanıdı", "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptık", "Kendi adayını tanımayan Genel Başkan" tepkisinde bulundu.

Özgür Özel, İzmir adayı Cemil Tugay'ın adını söyleyip, başka birinin elini havaya kaldırdı.

Etiketler : chp özgür özel izmir büyükşehir belediye adayı cemil tugay
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX