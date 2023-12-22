Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a 50 bin TL ödeyecek
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.
Özel, Başkan Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
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