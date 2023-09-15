VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli yerleşimciler Yahudi Bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı işgal edecek
Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği
Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz
Afrika'nın 50 ülkesinden gelen yaklaşık 1500 Afrikalı alıcı Türk KOBİ'leriyle buluşuyor!
Bakan Tunç'tan sert tepki: ''Suç ortağısınız'' demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz
23 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
15 Eylül 2023 Cuma 09:36:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:36:00

Özgür Özel adaylığını ilan edecek!

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel harekete geçti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'da kameraların karşısına geçerek CHP Genel Başkan adaylığını ilan edecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık için bugün adaylığını açıklayacak. İmamoğlu başkanlığındaki Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın Özel ile hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın destekçiler arasında. Özel, adaylık sürecinde İmamoğlu'yla da iş birliği yapacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün partisinin liderliği için adaylığını açıklayacak.

Özel'in delege üzerindeki gücü kadar kimlerle ortak hareket edeceği de merak konusu.Seçim yenilgisi sonrası İmamoğlu başkanlığında yapılan ve ifşa olan Zoom toplantısına katılan Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Engin Altay gibi isimlerin de Özel ile birlikte hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özel'e ilk aşamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un destek vermesi bekleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel'in adaylık sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iş birliği yapması beklenirken, İmamoğlu'nun bu sürece dışarıdan destek vermesi de masada duran bir diğer seçenek.

Etiketler : CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel CHP lideri aday Özgür Özel
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX