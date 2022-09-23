Özge Bahçetepe geri dönüşüme her geçen gün katkı sağlıyor

Kendin yap projelerini sosyal medya platformu üzerinden paylaşarak takipçilerine ilham olan Özge Bahçetepe geri dönüşüme teşviki şu cümlelerle ifade ediyor: "Geri dönüşümleri son zamanlarda hem ülkemizde hem de yurtdışında ilgi çeken ürünler arasındadır. Evdeki ürünleri atmak yerine dönüştürerek yeni hale getirilebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ürünler ilgi gördüğü için alıcı bulmak kolay oluyor. Öncelikle doğanın korunmasına katkı sağlayan geri dönüşüm bütçemize de katkı sağlamaktadır. Tüm bu yönleriyle geri dönüşümün önemini her geçen gün takipçilerimle paylaşarak bilincin artmasına yönelik çalışmalarımı sunuyorum."

ÖZGE BAHÇETEPE KENDİN YAP PROJESİNDEKİ SERÜVENİNİ ANLATIYOR



Ünlü dijital içerik üreticisi olan ve paylaştığı videolarıyla dünyanın dört bir yanından kadınlara ilham olan Özge Bahçetepe kendin yap projesindeki serüvenini şu cümleleriyle anlatıyor: "Geri dönüşüm çalışmalarım yaklaşık 3 yıl öncesinde başlamıştı. Gündelik hayatta işe yarayan tüyolar ve geri dönüşümle alakalı videoları sosyal medya platformu üzerinden paylaştım. Oldukça ilgi gören hesabım kısa sürede büyüdü ve şu anki halini aldı. Dünyanın dört bir yanından tanınarak kadınlara ilham olmak benim için paha biçilemez bir duygu oldu. Küçük bir hesabımın birden büyüyüp milyonlarca kişiye hitap etmesi mucizevi bir durumdu. Şu anda da kendin yap projelerimi paylaşarak dünya çapında herkese geri dönüşümü ve el yapımı ürünleri ilgi çekici hale getiriyorum. Bu yere gelmenin elbette çok olmadığını söyleyebilirim. İstikrarlı olmak ve sabırlı olmak bu konuda oldukça önemlidir."

"GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİYLE KAZANÇ SAĞLAMAK MÜMKÜN"



"Geri dönüşüm ve kendin yap projesinde yer alan paylaşımlarım sayesinde özellikle de ev hanımlarına destek oluyorum. Zira kendin yap projesinin gelir sağladığı günümüzde bilinen bir şeydir. Kendin yap projesini her zaman destekleyerek kadınların da bu alanda yer almasına yönelik çalışmalar yapacağım. Bu konuda özellikle de ev hanımlarına gelir fikirleri uyandıracak ipuçlarını sunmaktayım. Dolayısıyla üretim konusunda hevesli ve ilgili olan tüm kadın takipçilerime ilham olmayı başarıyorum. Benim için kadınlara ilham ve destek olmanın gurur verici bir duygu olduğunu belirtmek isterim."