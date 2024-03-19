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Özel'i cevapsız bıraktı, İmamoğlu'nu korudu
19 Mart 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 10:00:00

Özel'i cevapsız bıraktı, İmamoğlu'nu korudu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Para sayma skandalında CHP Genel Başkanı Özel'in kendisini adres göstermesine cevap vermeyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile ilgili iddia edilen sözlerini ise yalandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın deste deste döviz saydığı görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Başsavcılığı, kirli para ağı hakkında soruşturma başlatırken Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifadeye çağırılmıştı. Dün de CHP İl Binası için satın alındığı ifade edilen binanın sahibi Ali Rıza Braka ile İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz savcıya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

'BENİMLE İLGİSİ YOK'

İBB Başkanı İmamoğlu, skandalda adı geçen isimler için önce, 'yol ardaşlarım' dedi, ardından kendisiyle ilgi olmadığını söyledi, "Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok. Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var" dedi.

'KİMİN MÜDÜRÜ VARSA...

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise yakın çevresine, "Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.

HABERİ YALANLADI AMA...

Bir haftadır Özgür Özel'e cevap vermeyen Kaftancıoğlu, bu iddiayı anında yalanladı: "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır." Para sayma skandalının sorulduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan Hanım tarafından yürütülen süreçti. O süreci doğrudan yürüten kişiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Para sayma görüntülerinde 5 kişi ifade verdi.

KAFTANCIOĞLU 'ŞÜPHELİ' OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

Canan Kaftancıoğlu "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı.

Etiketler : chp para sayma canan kaftancıoğlu ekrem imamoğlu özgür özel
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