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Özel'den DEM'lenme itirafı! Kirli ittifakı kabul etti
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01 Mart 2024 Cuma 02:33:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 02:33:00

Özel'den DEM'lenme itirafı! Kirli ittifakı kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin DEM'lenme itirafı geldi. DEM Parti tarafından 'Eş başkan' olarak nitelendirilen Özgür Özel, kurdukları ittifaka ilişkin, 'Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda.' ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de gözler 31 Mart yerel seçimlerine çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Daha önce terör örgütü PKK ile olan yakınlığıyla bilinen DEM Parti tarafından kırmızı halı ile karşılanan Özgür Özel, İstanbul ve Ankara'da yapılan seçim pazarlığını itiraf etti.

"DEM'LE KENT UZLAŞISI SAĞLANDI"

CHP Genel Başkanı olduğu günden bu yana DEM Parti ile dirsek temasında olan Özgür Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." sözleri ile seçim pazarlığını itiraf etti.

İSTANBUL'DA KİRLİ OYUN!

İşte bu noktada CHP ve DEM özellikle İstanbul'da ittifaka girişti. Esenyurt'ta DEM'in talebiyle CHP adayı değiştirildi. DEM Parti'ye CHP listelerinden Meclis Üyesi kontenjanı ayrıldı.

Yine DEM Parti, İstanbul'un seçimin kritik geçeceği 22 ilçesinde aday çıkarmayarak CHP'ye destek verecek.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart Seçimleri
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