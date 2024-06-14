Özel oğlu için iki kez kanseri yendi
Trabzon'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, iki kez de kanseri yenen 55 yaşındaki Yılmaz Kaya, yaklaşık 17 yıldır baktığı otizmli oğlunun sosyal becerilerini geliştirmeye çalışıyor.
Trabzon'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, iki kez de kanseri yenen 55 yaşındaki Yılmaz Kaya, 17 yıldır baktığı otizmli oğlunun sosyal becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Yılmaz Kaya, otizmli oğlu için verdiği mücadeleyle örnek oluyor.