Özel oğlu için iki kez kanseri yendi

Özel oğlu için iki kez kanseri yendi

Trabzon'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, iki kez de kanseri yenen 55 yaşındaki Yılmaz Kaya, 17 yıldır baktığı otizmli oğlunun sosyal becerilerini geliştirmeye çalışıyor. Yılmaz Kaya, otizmli oğlu için verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

