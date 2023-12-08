Özel, İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini bulamadı... Soluğu Kılıçdaroğlu'nda aldı

Özel, İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini bulamadı... Soluğu Kılıçdaroğlu'nda aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Özel ve Kılıçdaroğlu ziyaretinin gündeminin seçimlere yönelik olduğu tahmin ediliyor.