Özel, İyi Parti ve HEDEP'ten istediğini bulamadı... Soluğu Kılıçdaroğlu'nda aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Özel ve Kılıçdaroğlu ziyaretinin gündeminin seçimlere yönelik olduğu tahmin ediliyor.
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